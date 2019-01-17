Демидов сможет сыграть со "Спартаком"

Защитник "Сибири" Николай Демидов сможет принять участие в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком", информирует официальный сайт новосибирского клуба.

Ранее сообщалось, что игрок выбыл из строя на неопределённый срок.

- Отличная новость у нас! Травма Николая Демидова оказалась не такой серьезной, как предполагалось врачами изначально, и уже сегодня тренерский штаб планирует заявить его на игру, – говорится в сообщении новосибирского клуба.

Демидов получил повреждение верхней части тела в матче регулярного чемпионата против "Сочи" (3:5). В текущем сезоне 23-летний хоккеист сыграл в 37 матчах за "Сибирь" и набрал 13 (6+7) очков.