Демченко, Арзамасцев, Макеев и Михайлов - лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков минувшей игровой недели.

Лучшим вратарем признан Василий Демченко ("Трактор"), в двух матчах одержавший победы. В гостевом поединке против "Слована" голкипер челябинского клуба отыграл на ноль. Демченко отразил 96,88 процента бросков при коэффициенте надёжности 1,00 (оба показателя – лучшие по результатам недели).

Лучшим защитником признан Захар Арзамасцев ("Салават Юлаев"), оформивший дубль в гостевом поединке против "Авангарда". Защитник уфимского клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2). Также на его счету 3 заблокированных броска.

Лучшим нападающим признан Алексей Макеев ("Витязь"), в двух гостевых матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка. Форвард подмосковного клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3).

Лучшим новичком признан нападающий Никита Михайлов ("Сибирь"), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы и набравший в них 3 (2+1) очка. Форвард новосибирского клуба не завершил ни один из поединков недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+3). 20-летний нападающий в среднем проводил на льду 17 минут 12 секунд.

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