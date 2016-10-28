Дедушка Тарасенко: "Класс Владимира был выше, чем задачи, которые ставили перед ним в СКА"

Владимир Тарасенко, дедушка нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко подчеркнул, что период, проведенный в СКА, пошел его внуку на пользу. При этом он уверен, что задачи, которые были поставлены перед форвардом, не соответствовали его уровню. Напомним, нападающий выступал в составе команды из Санкт-Петербурга с 2012 по 2013 год.

- В СКА он периодически играл в третьем-четвертом звеньях, все как-то не складывалось, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Тарасенко. - Мы знали, что он классом выше, чем задачи, которые перед ним ставились.

Конечно, игра там пошла на пользу, но потом произошел памятный случай, когда его не взяли на чемпионат мира. Я вам так скажу: это были происки людей, которых сейчас в хоккее уже нет.