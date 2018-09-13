20:46 | Хоккей — КХЛ

Деарне удален до конца матча с "Магниткой"

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Во втором периоде матча регулярного чемпионата КХЛ "Авангард""Металлург" форвард омичей Давид Деарне был удален до конца игры за подножку на Николае Кулемине. К концу этого игрового отрезка гости ведут со счетом 1:0.

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