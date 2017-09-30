Олег Давыдов ушел с поста главного тренера "Челмета", сообщает официальный сайт клуба ВХЛ. Соглашение между 46-летним специалистом и челябинцами расторгнуто по соглашению сторон. Давыдов возглавил "Челмет" в конце мая, под его руководством команда после победы в первом матче "регулярки" потерпел шесть поражений подряд в основное время.

В субботу в домашнем матче чемпионата ВХЛ с китайским клубом "Ценг Тоу" руководить "Челметом" будут помощники Давыдова Игорь Знарок и Валерий Никулин.

Ранее Давыдов был помощником главного тренера в "Тракторе" и "Югре", где в сезоне-2013/14 был исполняющим обязанности главного тренера.