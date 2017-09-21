Давид Рундбланд: "СКА не зацикливается на победной серии"

Защитник СКА Давид Рундблад, ставший автором победного броска по воротам "Авангарда" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, признался, что забрал себе эту шайбу на память. Шведский хоккеист отметил, что команда готова продолжить победную серию, которая насчитывает 13 игр со старта сезона (рекорд лиги. – Прим. "СЭ").

– Игра была довольно сложной, но интересной. Первый период довольно активно действовали, но соперник противостоял нам. Второй период – мы взяли инициативу в свои руки и довели матч до победы.

– Вы забросили свою первую шайбу в КХЛ. Забрали ее на память?

– Да, это очень приятно – забить свой первый гол в лиге. И конечно, здорово иметь такой сувенир.

– У СКА длительная победная серия. Нет скованности, что в любой момент она может прерваться?

– Мы не думаем об этой серии. Готовимся к каждой игре отдельно. Выходим выигрывать каждый матч. У нас неплохая команда и мы готовы продолжать эту серию. Но повторюсь – мы не зацикливаемся на ней.

– Переходя в СКА предполагали, что будете столько выигрывать?

– Конечно, я знал, что перехожу в хорошую команду. Но никто не думал, что мы так здорово стартуем. (Анна ЛЕВЧЕНКО)

Чертова дюжина побед. Хоть кто-то сможет обыграть СКА?