Давид Рундблад: "Мне Знарок показался по-настоящему хорошим тренером"

Новичок СКА защитник Давид Рундблад после победы над "Йокеритом" (5:1) в финале предсезонного турнира имени Николая Пучкова отметил, что ему понравился главный тренер Олег Знарок​.

– Прочувствовали систему игры, которую использует тренерский штаб СКА?

– Нас просят действовать просто и надежно в зоне защиты. Можно импровизировать в зоне атаки? У нас в команде есть больше количество хоккеистов, которые на это способны.

– Не побаивались Олега Знарка, когда переходили в СКА? Все-таки он угрожал перерезать горло Рикарду Гренборгу.

– (Смеется.) Нет, не побаивался. Наверное, мне повезло, что меня не было в той сборной Швеции (смеется). Мне Знарок показался по-настоящему хорошим тренером. Поэтому мне очень приятно находиться в этой команде. (Сергей ЯРЕМЕНКО, Игорь ЕРОНКО)