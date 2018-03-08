Даугавиньш хочет остаться в "Торпедо"

Нападающий "Торпедо" Каспарс Даугавиньш заявил, что ему очень нравится играть в Нижнем Новгороде и надеется продлить контракт с клубом. 29-летний хоккеист выступает за клуб с 2015 года, в этом сезоне регулярного чемпионата КХЛ он провел 46 матчей и набрал 27 (11+16) очков.

– Контракт с "Торпедо" заканчивается 30 апреля. Буду ждать предложения от клуба. Я люблю играть в Нижнем, тут отличные болельщики, хоккейный город. Думаю, каждый хоккеист всю свою карьеру мечтает играть в одном клубе. Если будет предложение и меня все устроит, я с удовольствием сыграю здесь и дальше.

Рижское "Динамо"? Я там почти не играл, и пока не собираюсь. Другое дело – сборная Латвии. Всегда езжу в сборную с удовольствием. Сейчас надо решить медицинские вопросы, пройти пару обследований, немного подлечиться, и буду готов сыграть на чемпионате мира в Дании.