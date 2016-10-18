22:40 | ХОККЕЙ — КХЛ

Даугавиньш дисквалифицирован на один матч

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал на один матч нападающего "Торпедо" Каспарса Даугавиньша. Также латвийский игрок оштрафован. Даугавиньш на 38-й минуте матча регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" грубо атаковал соперника. За это он во время игры был наказан судьями большим штрафом плюс автоматически дисциплинарным до конца игры.

Таким образом, 28-летний Даугавиньш пропустит выездной матч с рижским "Динамо". В текущем сезоне форвард провел 20 игр и набрал 15 очков (6+9) очков.

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