Датский хоккейный союз: "У нас есть потенциал для создания клуба КХЛ"

Президент Датского хоккейного союза Хенрик Бах-Нильсен заявил, что у страны есть потенциал для создания клуба КХЛ после проведения матчей чемпионата мира-2018. Однако он отметил, что финансово Дания находится пока на другом уровне, и следует задуматься о привлечении спонсоров.
– Если бы я был главой КХЛ, то сказал бы, что после чемпионата мира Копенгаген – это очень хорошее место для создания команды КХЛ, – цитирует ТАСС Бах-Нильсена. – Арена расположена в пяти минутах езды от города, отель в двух минутах от арены. В плане логистики Дания очень близка к другим европейским странам. Это очень хороший рынок для КХЛ.
Но нужно быть реалистичными. В датских клубах на зарплаты игрокам и тренерам тратится около миллиона евро. У нас нет 10 миллионов, чтобы стать конкурентоспособными в лиге.
Согласен, что стоит задуматься о привлечении спонсоров, но на данный момент их нет. Трудно говорить, когда это случится. Все, что я знаю про КХЛ – это высокий уровень зарплат, он слишком высок для датских клубов, мы пока на другом уровне. Но если отбросить финансовую сторону, то у Копенгагена очень высокий потенциал для попадания в лигу.
Сборная Дании на чемпионате мира-2018 набрала 11 очков в группе B и не вышла в плей-офф турнира. Четвертьфиналистами в этой группе стали Финляндия, США, Канада и Латвия.
Чемпионат мира завершится 20 мая.
Чемпионат мира-2018 по хоккею. Россия – Канада и другие пары 1/4 финала //
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Дополнительная информация
- КХЛ
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Латвии (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Дании (хоккей)
Lennon
И этот господин нацелился на бабки из России.......
10:36