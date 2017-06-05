19:03 | ХОККЕЙ — КХЛ

Дата матча на открытом воздухе между СКА и "Йокеритом" пока не определена


Член совета директоров СКА Александр Медведев сообщил, что дата матча регулярного чемпионата КХЛ на открытом воздухе против "Йокерита" пока не определена. Ранее газета Kauppalehti сообщила о договоренности между питерским и финским клубами о проведении встречи на открытом воздухеОтметим, что обытие будет приурочено к 50-летию "Йокерита", встречу планируется провести в Хельсинки.

- Если договоренность (о проведении матча) будет достигнута, то это будет здорово. - цитирует ТАСС Медведева. - Знаю, что велись переговоры насчет проведения такой игры в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Сроки еще нужно определить, должна быть подходящая погода. Все станет ясно ближе к началу сезона, когда наступит ясность с календарем.

 

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http://tass.ru/sport/4314864

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