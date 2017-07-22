Дастин Бойд: "Жду игр с "Барысом", они будут особые для меня"

Нападающий московского "Динамо" Дастин Бойд отметил, что на его решение покинуть "Барыс" не повлияло завершение карьеры Брэндона Боченски. Хоккеист отметил, что ему легко дался выбор в пользу столичного клуба, так как его возглавляет Владимир Воробьев. 31-летний форвард с 2011 года выступал за казахстанский клуб.

– "Динамо" – это большой хоккейный клуб, а Москва отличный город, я рад быть здесь, – цитирует "Р-Спорт" Бойда. – Конечно, после шести лет в Астане решение об уходе далось тяжело. У меня в Астане осталась квартира, машина, теперь нужно решить, как с этим быть. "Динамо" сразу было одним из клубов в моем списке, куда бы я хотел перейти. Когда я узнал, что команду возглавит Воробьев, то выбор дался легко.

Решение Боченски завершить карьеру не повлияло на мой уход из "Барыса". Он еще в начале прошлого сезона мне сказал, что это его последний год. Я был очень рад играть с ним. Конечно, жду игр с "Барысом", они будут особые для меня. Я запомнил сразу, что первый матч будет 23 сентября в Астане.