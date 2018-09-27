Дастин Бойд вернулся в "Барыс"

"Барыс" объявил о подписании контракта с нападающим Дастином Бойдом, сообщает пресс-служба клуба. Одностороннее соглашение заключено до 30 апреля 2019 года.

Бойд уже защищал цвета астанинцев с 2011 по 2017 год. В прошлом сезоне он перешел в московское "Динамо" и отыграл 48 матчей, набрав 19 (8+11) очков. В нынешнем сезоне он отыграл 5 игр в регулярном чемпионате КХЛ.