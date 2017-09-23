Дастин Бойд: "Согласился на контракт с московским "Динамо", поскольку от "Барыса" не было предложений"

Нападающий московского "Динамо" Дастин Бойд в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Барыса" в интервью Sports.kz отметил, что предстоящая выездная серия для москвичей очень важна. Форвард также добавил, что казахстанская команда не собиралась продлевать с ним контракт в конце прошлого сезона.

– Как в Москве? Как чувствуете себя в "Динамо"?

– Хорошо, мы одержали хорошую победу накануне в Новосибирске. На этом выезде нам противостоят хорошие соперники. В Москве неплохо, и в этой серии хотим добиться побед. Мы близки к верхним строчкам в таблице, проиграли пару матчей – ЦСКА, Магнитогорску, сильным соперникам. Это очень важная выездная серия, – если выиграем матчи, заработаем очки, будем близки к первому месту. "Барыс" – сильный соперник, в Омске тоже будет тяжело. "Югра" – тоже. Это очень важные матчи.

– Следите за результатами своей бывшей команды?

– Конечно, смотрю результаты матчей и положение команды в таблице. "Барыс" хорошо идет, выигрывает матчи и держится в начале таблицы.

– Как произошел переход? "Барыс" не предлагал новый контракт?

– Так и было, не думаю, что они хотели подписать меня вновь. Не то, чтобы я торопился подписывать контракт, просто нашел вариант, поскольку от "Барыса" не было предложений. "Динамо" – хорошая команда, у них были проблемы, и такие разговоры, действительно, ходили где-то в мае или начале июня. Но потом все решилось.

Напомним, что в июле Бойд перешел из "Барыса" в "Динамо", подписав соглашение на два года.