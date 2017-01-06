Дастин Бойд: "Против "Барыса" Барулин играет особенно хорошо"

Нападающий "Барыса" Дастин Бойд после поражения от "Сочи" (0:4) в домашнем матчем регулярного чемпионата КХЛ (0:4) отметил уверенную игру вратаря соперника Константина Барулина. Он добавил, что игра получилась очень жесткой.

– Тяжелое поражение, конечно, неприятно. Ничего не получалось, не реализовали ни одного большинства, шайба не шла в ворота, все время попадая в голкипера, вратарь соперника очень хорошо сыграл.

– Столько бросков, атак, но ворота Барулина распечатать никак не удалось, в чем причина?

– Да, Барулин – великолепный голкипер, действительно, против нас он играет особенно хорошо, – приводит слова Бойда sport.kz. – Мы старались бросить столько раз, сколько возможно, но все либо попадало в штангу, перекладину, либо во вратаря.

– Жесткий матч, казалось бы, равное давление с обеих сторон.

– Да, силовой хоккей, они вышли и под конец первого периода забили гол, а нам так и не удалось сделать это, реализовать моменты. Нужно оставить эту игру позади, настроиться на матч против "Торпедо" и взять свои три очка.

– "Торпедо" – сильный соперник, что ожидаете от матча послезавтра?

– Да, действительно сильная команда. Нам нужно с самого начала настроиться на борьбу, и постараться забить в первом же периоде, не ждать так долго как сегодня – второго или третьего периода, чтобы открыть счет.