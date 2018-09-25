01:01 | Хоккей — КХЛ

Дастин Бойд: "Мне ничего не говорят. Просто тренируюсь, и все"

Обсудить
0

Форвард московского "Динамо" Дастин Бойд заявил, что ничего не знает о своем будущем.

- Мне ничего не говорят в клубе, пока никаких новостей, - цитируют хоккеиста "РИА Новости". - Так что сейчас я просто тренируюсь, тренируюсь и все.

Бойд пропустил последние четыре игры "Динамо". 20 сентября генеральный директор клуба Валерий Шанцев заявил, что клуб поместит хоккеиста в список отказов, но этого до сих пор не произошло. В понедельник главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка заявил, что клубу очень интересен этот хоккеист. "Динамо" уступило "Барысу" в овертайме (2:3 ОТ).

Все о КХЛ – здесь.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180924/1142504961.html

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...