Дастин Бойд: "Меня встретили клюшкой в нос, но никого не удалили"

Форвард московского "Динамо" Дастин Бойд после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:3) подчеркнул, что вратарь Иван Бочаров не виноват в пропущенных шайбах. Бочарова заменили в первом периоде при счете 0:3.

– Получили три шайбы в большинстве минут за 10, – сказал Бойд. – Надо было нейтрализовать большинство, а так было трудно отыграться. Бочаров не виноват в пропущенных голах.

– Что с вашим носом (на нем красуется гематома. – Прим. "СЭ")?

– Высоко поднятой клюшкой встретили, но никого не удалили. (Евгений Белоусов)