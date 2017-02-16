Дарзиньш принес рижскому "Динамо" победу за 4 секунды до конца овертайма

Рижское "Динамо" на своем льду в овертайме обыграло "Ладу" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе гостей в первом периоде забросил нападающий гостей Глеб Корягин, у рижан счет за 17 секунд до конца встречи сравнял Лаурис Дарзиньш, а после он же забросил победную шайбу в овертайме, за 4 секунды до сирены. Рижское "Динамо" прервало трехматчевую серию поражений, а "Лада", напротив, проиграла три встречи кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Лада" (Тольятти) – 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Корягин - 1 (Валуйский, В. Стрельцов), 13:32 - 0:1. Дарзиньш - 9 (К. Редлихс), 59:43 - 1:1. Дарзиньш - 10, 64:56 - 2:1.

Вратари: Калныньш (59:18 - 59:43) - Масальскис.

Штраф: 12 - 16.

Броски: 24 (7+8+7+2) - 26 (8+8+8+2).

Судьи: Конц, Морозов.

16 февраля. Рига. Арена Рига.