Даррен Дрегер: "Если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду, ИИХФ применит санкции"

Журналист TSN Даррен Дрегер считает, что КХЛ отпустит игроков на Олимпиаду-2018. По его словам, в противном случае в дело вмешается Международная федерация хоккея (ИИХФ).

- Сборные Канады и США очень обеспокоены, - цитирует TSN Дрегера. - В их олимпийских составах есть игроки, которые выступают в КХЛ. Есть угроза бойкота со стороны России. Мне сказали, будет встреча с МОК, которая состоится в начале декабря. Если КХЛ решит не отпускать игроков, в это дело вмешается ИИХФ. Они применят возможные санкции. Поэтому я считаю, что хоккеисты из КХЛ смогут сыграть на Олимпиаде-2018.