Даррен Дитц: "Торпедо" - это очень хорошая и работящая команда"

Защитник "Барыса" Даррен Дитц в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" выразил радость, что забросил свою первую шайбу в лиге во встрече с рижским "Динамо" (3:5). Хоккеист также добавил, что к матчу против нижегородцев команда из Казахстана подойдет серьезно подготовленной.

– Я был взволнован, был очень рад, что забросил свою первую шайбу в лиге, – цитирует клубная пресс-служба Дитца. – На тот момент, к тому же, она была очень важна. К сожалению, нам не удалось взять три очка, что, конечно же, гораздо важнее, чем мой гол. Я люблю подключаться к атакам, быть вовлеченным в процесс атакующих действий команды. Но, конечно же, больше всего я сосредоточен на своих прямых обязанностях – игре в защите. Несомненно, четыре набранных очка в трех матчах являются хорошим стартом в новой команде. Но позади всего 3 игры, я приложу все усилия, чтобы оставаться последовательным и собранным.

Знаю, что "Торпедо" – это очень хорошая и работящая команда. Тренеры помогают нам серьезно подготовиться к игре. Нам нужно больше обратить внимание на свой хоккей, быть дисциплинированными и реализовывать свои шансы в атаке.