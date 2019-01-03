Даррен Диц: "Задавили "Спартак" форчеком, и перевернули игру"

Защитник "Барыса" и автор победной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Спартаком" (3:2) Даррен Диц в разговоре с корреспондентом "СЭ" обсудил гостевую победу, планы астанинской команды на конец сезона и поделился мнением о молодежном чемпионате мира.
– Отличный ответ нам удался, – заявил Диц. – Важно было начать год с победы.
– До хита на Боченски "Барыс" был совсем бледным. Что случилось в начале?
– После того инцидента мы лучше включились в игру эмоционально, стали лучше кататься, действовать агрессивнее. Доставили сопернику проблем форчеком, так и перевернули игру.
– Поэтому почти без труда выстояли в меньшинстве в концовке?
– Да, конец игры нам удался отлично, выполнили практически все.
– Изменения в ростере вызвали ротацию в спецбригадах. Как это отразилось на игре?
– Мы всегда ищем "вспышки". Тренер меняет составы, поскольку знает, что это принесет нам успех.
– Вы уже готовы к длинному сезону с "Барысом" в плей-офф и сборной Казахстана на ЧМ?
– Следующий месяц-полтора станет для нас решающим. У нас отличный состав, но в плей-офф все будет иначе. Нужно держаться своей игровой философии и принципов, чтобы победить.
– После такого начала года планируете подняться в конференции повыше?
– Мы хотим стать номером один. Задача – забраться на вершину и никому ее не уступать. Мы верим, что это возможно
– Наблюдали за победой казахстанской сборной в борьбе за сохранение прописки в высшем дивизионе МЧМ?
– Да, было весело наблюдать за Молодежным ЧМ. В сборной играет несколько наших ребят, которых мы видим почти каждый день, поэтому поддерживаем их. Скоро я получу гражданство Казахстана.
– Расстроились из-за вылета Канады?
– Конечно, каждый канадец преисполнен национальной гордости и хочет, чтобы молодежка выиграла золото, особенно дома. Но здорово, что соперничество на турнире стало очень плотным, и каждый может обыграть каждого. (Евгений Белоусов)
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