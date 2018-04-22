Данис Зарипов выиграл пять Кубков Гагарина из десяти

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов стал пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Казанцы завоевали трофей в сезоне-2017/18, обыграв в финале ЦСКА (1:0 в сегодняшнем матче, 4-1 в серии).
Зарипов - единственный хоккеист, выигрывавший Кубок Гагарина пять раз. Три трофея он завоевал в составе "Ак Барса" (2009, 2010, 2018) два - с магнитогорским "Металлургом" (2014, 2016). Также на его счету победа с "Ак Барсом" в суперлиге в сезоне-2005/06.
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andersen78
Что есть то есть, для нас это космос!
22:14 22 апреля
Fritz1983
МОНСТР!!!
21:10 22 апреля
Fritz1983
МОНСТР!!!??
21:10 22 апреля
023
Это очень круто! Уважаю Даниса больше всех из действующих отечественных хоккеистов, хоть и не являлся никогда болельщиком АБ и ММГ. Но Данис нереально крут!
20:27 22 апреля