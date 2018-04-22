Данис Зарипов выиграл пять Кубков Гагарина из десяти

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов стал пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Казанцы завоевали трофей в сезоне-2017/18, обыграв в финале ЦСКА (1:0 в сегодняшнем матче, 4-1 в серии).

Зарипов - единственный хоккеист, выигрывавший Кубок Гагарина пять раз. Три трофея он завоевал в составе "Ак Барса" (2009, 2010, 2018) два - с магнитогорским "Металлургом" (2014, 2016). Также на его счету победа с "Ак Барсом" в суперлиге в сезоне-2005/06.