Данис Зарипов: "В плей-офф мне не хотелось встречаться с "Металлургом"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов, комментируя ход серии Восточной конференции Кубка Гагарина с магнитогорским "Металлургом" (3-1), отметил, что не хотел встречаться со своим бывшим клубом. Однако, по его словам, когда он узнал, что предстоит сыграть с "Магниткой", то появилось желание проявить себя максимально.

– "Ак Барс" уступил в первом матче, но смог затем одержать три победы подряд. За счет чего это удалось?

– Мы все прекрасно понимаем, что первая игра серии – это всегда игра эмоций. Зачастую при игре равных соперников на первый план выходят не мастерство, а желание. Первая игра серии была абсолютно равной. "Металлург" показал, что в той конкретно игре желания у них было больше. Но затем мы продемонстрировали, что не уступаем в настрое.

– Лично для вас в эмоциональном плане серия должно быть непростая?

– Скажу честно, мне вообще не хотелось встречаться с "Металлургом" в этом плей-офф. Это хоккей, это спорт и сетка расположила нас именно таким образом, что мы сошлись с "Металлургом". Конечно, когда узнал, что нам предстоит сыграть с "Магниткой", был особый настрой, желание проявить себя максимально. С того момента, как предоставили возможность, стараюсь делать это в каждом игровом моменте.

– Перед началом серии созванивались с Сергеем Мозякиным?

– Созванивался. И не только с Сергеем, но и с Яном Коваржем. Они мои друзья и нет смысла этого скрывать. Мы поддерживаем связь, но это только вне льда. Мы все профессионалы и понимаем, что в жизни мы друзья, а на площадке каждый делает свою работу.