Данис Зарипов: "В первом периоде "Ак Барс" вообще не понимал, что происходит"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов прокомментировал победу над "Сочи" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- В первом периоде мы, если честно, вообще не понимали, что происходит и что мы делаем на льду, - цитирует "РИА Новости" Зарипова. - В принципе, это уже не первая такая игра. Но ничего страшного, мы все втроем понимаем, что был небольшой спад. Сейчас я не скажу, что мы вышли на пик формы, но второй период получился положительным - забили два гола сразу друг за другом.

Продолжаем работу в том же направлении. Сезон длинный, и я прекрасно знаю, что только октябрь на дворе – еще семь месяцев мы будем вести эту работу перед плей-офф. А там уже самое главное будет.