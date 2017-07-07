Данис Зарипов: "Сумма контракта в "Ак Барсе"? Ну, если нашли общий язык..."

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов рассказал, что будет получать зарплату в казанском клубе, сопоставимую с той, что была в магнитогорском "Металлурге". Напомним, что "Ак Барс" заключил с 36-летним хоккеистом контракт на два года.

– В России не принято говорить о деньгах, но сильно ли ваш контракт отличается от того, что был в Магнитогорске?

– Если мы нашли общий язык, то, значит, было что-то общее между тем, что предложили там и здесь, – сказал Зарипов.

Ответ Зарипова дополнил директор клуба Шамил Хуснутдинов: "Достойный контракт игрока соответствующего уровня". (Артур ЕНИКЕЕВ).