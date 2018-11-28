Данис Зарипов: Счастлив, что продержал себя в форме и дошел до таких цифр

Форвард "Ак Барса" Данис Зарипов, сыгравший сегодня свой 1164-й матч в чемпионатах России и побивший достижения Алексея Калюжного, после победы над "Торпедо" (5:1) поделился эмоциями от игры.

– Это очень приятное событие, – сказал Зарипов. -Я всю карьеру шел к этому. Рад, что продержал себя в форме. Добился таких цифр по матчам и по шайбам. Я всегда играл по ситуации. Если есть момент, то постараюсь забить, а если вижу, что у партнера позиция лучше, то мне не жалко отдать. Передача – тоже хорошо.

– У команды отличная серия – шесть побед. В чем секрет?

– Не сглазьте. Продолжаем работать. У нас были хорошие игры на выезде. Был Магнитогорск, лидер конференции "Автомобилист". Команда набрала ход. Сейчас надо идти по шагу и добавлять. До плей-офф еще много времени. Сегодня мы хорошо сели на них, перехватили, забили. Повезло с реализацией. 2:0 – это хорошее преимущество. Оставалось только не отдать игру сопернику. (Артур Еникеев)

"Ак Барс" с 51 баллом занимает третье место в Восточной конференции после 34 матчей.

В текущем сезоне Зарипов набрал 16 (6+10) очков за 25 игр.