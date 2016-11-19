22:32 | ХОККЕЙ — КХЛ

Данис Зарипов: "Результат "Магнитки" важнее моей результативности"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов после гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (5:1) заявил, что обеспокоен своей результативностью в нынешнем сезоне, но он старается помогать команде побеждать и без собственных заброшенных шайб. В Москве 35-летний форвард отдал три результативных передачи. В первых 19 матчах Зарипов набрал 6 очков, в последних десяти – 13.

– Конечно, меня беспокоит моя результативность, но что сделать, если не идут голы, очки, – приводит "Р-Спорт" слова Зарипова. – В любом случае надо играть на команду, важнее командный результат. Не всегда же забивать, иногда можно отдать, иногда можно отвлекающим побыть, стараюсь помогать и без голов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161119/1112465576.html

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