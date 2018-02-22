Данис Зарипов: "Реально бороться со всеми, в том числе со СКА и ЦСКА"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов поделился ожиданиями от предстоящего плей-офф КХЛ, отметив, что команда не выбирает себе соперников. По его словам, главная цель – выиграть Кубок Гагарина.

– Мне каждый год задают вопрос: "Есть ли разница, с кем играть в плей-офф?", - цитирует Зарипова russianhockeystyle.ru. - Я всегда отвечаю, что никогда не подыскиваю, с кем удобнее играть. Будет "Амур", поедем в Хабаровск. Будет "Салават Юлаев", пожалуйста – в Уфу. Наша задача – выходить на лед и давать результат, который устраивает команду, руководство и болельщиков.

– Чувствуете сумасшедшую конкуренцию на Востоке?

– Конечно, в этом году чемпионат более интересный. Все идут очко в очко. В регулярном чемпионате осталось только две игры, и они могут изменить очень многое в турнирной таблице Востока.

– Задача "Ак Барса" – Кубок Гагарина?

– В этой команде другие задачи не ставятся. Только Кубок Гагарина. Как и в моем прошлом клубе, магнитогорском "Металлурге".

– СКА и ЦСКА стали даже сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Реально ли с ними бороться?

– Реально бороться со всеми. Это спорт, и здесь ошибаются все. Так что мы готовим себя к любому матчу, вне зависимости от соперника, и будем играть только на победу.