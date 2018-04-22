Данис Зарипов: "Пять Кубков Гагарина – не предел"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов заявил, что не собирается завершать карьеру и хочет побороться еще за один Кубок Гагарина. Напомним, что казанцы выиграли финальную серию с ЦСКА 4-1 и стали трехкратными обладателями Кубка. Для Зарипова – это пятый трофей в КХЛ.

– Пять "чашек" есть (Речь о Кубках Гагарина – прим. "СЭ"). Когда сервиз полноценный соберете?

– Пять – это не предел. Места еще есть. Буду продолжать работать – насколько хватит сил. А там уже посмотрим по окончанию карьеры – какого размера будет сервиз. Может, и нестандартный, не из шести.

– Говорят, что "не пыхти" (на несколько резких вопросов о том, почему Зарипова нет в составе, Билялетдинов ответил журналисту на пресс-конференции: "Че ты пыхтишь?" – прим. "СЭ") – это была ваша идея. Но в состав вас вернули.

– Это кто такое сказал? На самом деле я видел, что произошло на пресс-конференции. Так – пошутили. Сделали из этого шутку. Весело же. (Игорь ЕРОНКО)