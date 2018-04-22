Данис Зарипов: "Признаюсь честно – я хотел играть с ЦСКА в финале"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов подвел итоги победы команды в Кубке Гагарина. Хоккеист отметил, что в финальной серии хотел сыграть именно с ЦСКА. Напомним, что казанцы выиграли серию 4-1 и стали трехкратными обладателями Кубка.
– Такое ужасное известие летом. Чуть меньше года прошло, и…
– После такого… Хорошо, что выправили все. Доказали, что правда за нами, и справедливость восторжествовала. И на такой ноте закончил сезон – это очень приятно. Я очень рад. Очень рад – этого даже мало. Но я сейчас уже не знаю, как передать свои эмоции.
– Вы рано закончили свой финал конференции. Наверняка же следили, ЦСКА там будет или СКА.
– Не буду говорить многих подробностей в этом плане, но признаюсь честно – я хотел играть с ЦСКА. Так и произошло. Не потому, что с ними было бы легче. Или, наоборот, они сильнее. А просто с ними, на мой взгляд, было удобнее играть. Как оказалось – я не ошибался.
– Потому ли, что армейцы играют в довольно похожий хоккей?
– Может быть, может быть.
– Со СКА пришлось бы тяжелее?
– Не. Буду. Вдаваться. В подробности. (Игорь ЕРОНКО)
Lars Berger
Еронко с горя напился?) Почему интервью Даниса так исковеркано?!
23:33 22 апреля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
обиженки конявые повылазили))) что поделать, Мацква - она такая))) оказывается за Замкадьем есть жизнь, пора бы это уже признать)))
23:22 22 апреля
Паснаход
Раплачан Фальшьман, тебе просто дверью прищемили, не умеешь принять поражение достойно.
23:03 22 апреля
Ралпачан Фляйшманъ
допингист и жулик вместо наказания получил кубок и теперь глумится в интервьбю. клюшечник, помолчал бы, умнее казался. пусть этот подаренный анисимоффым трофей будет последним для твоей шайтанарбы в 21 веке.
22:25 22 апреля