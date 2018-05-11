Данис Зарипов: "После первого Кубка Гагарина, что после второго эмоции одинаково радостные"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов в интервью "Бизнес Онлайн" поделился эмоциями от победы в Кубке Гагарина и отметил, что не так просто заставлять себя работать в 37 лет.

– Данис, что испытывает спортсмен через несколько недель после победы? Эмоции в первые дни после успеха понятны. А что бывает дальше?

– После каждой победы, через какое-то время накатывают эмоции, приятная усталость. Звонки, поздравления, не на все успеваешь сразу ответить. Если честно, хочется немного отдохнуть и насладиться победой. Признаюсь честно: что после первого Кубка Гагарина, что после второго эмоции одинаково радостные. Может быть, они проявляются по-другому, но внутри это все те же чувства. На эти эмоции подсаживаешься, как наркотик, понимаете? Хочется повторять вновь и вновь, потому и мотивация никуда не пропадает.

– Насколько тяжело заставлять организм работать в 37 лет?

– Гораздо сложнее, чем в 27 лет. На мой взгляд, нужно просто искать в этом положительные эмоции. Только тогда ты сможешь ежедневно заставлять себя работать.

– Что для вас положительные эмоции?

– Я хотел и хочу побеждать. Особенно после такого начала сезона: победили вне льда, очень хотелось победить и на льду. Этот момент меня сильно мотивировал.

– Придя в раздевалку "Ак Барса" в середине сезона, вы почувствовали, что эта команда может победить?

– Да, понимал, что у команды есть потенциал еще до начала полноценной работы. Спустя какое-то время я окончательно понял, что этот коллектив должен победить. Была сплоченность внутри команды и качественная отдача в работе. Каждый готов был "умирать" друг за друга. С таким подходом и выигрываются Кубки. Важнее быть сильным духом, а не по именам и каким-то прежним заслугам.