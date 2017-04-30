Данис Зарипов: "Обсудить с Билялетдиновым возвращение в "Ак Барс"? Почему нет?"

Нападающий "Металлурга" из Магнитогорска Данис Зарипов допустил свое возвращение в "Ак Барс". Форвард защищал цвета казанцев с 2001 по 2013 год, после чего перешел в "Магнитку", в том числе из-за конфликта с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

– На несколько дней съезжу в Казань, а потом нужно будет отдохнуть, забыться и восстановить организм, – цитирует "Бизнес online" После этого обратно вернусь в Казань, периодически будут находиться в Челнах.

– Насколько сейчас актуален вопрос о подписании нового контракта с "Металлургом" или другой командой?

– Очень актуален, но пока затишье. Агент ежедневно ведет работу – ждем предложений. Пока мне нечего ответить.

– А если будет предложение от "Ак Барса"?

– Если будет, то будем рассматривать. Хотел бы я, чтобы оно было? Тут несколько вариантов ответа, некоторые из них я не хочу публично оглашать, потому что это будет неправильно с моей стороны. Я не буду скрывать, ежегодно присутствует желание вернуться в Казань, но есть определенные моменты, которые должны присутствовать.

– Если представить, что вы сядете за стол переговоров с Билялетдиновым...

– Почему же нет? Я сейчас нахожусь без контракта и могу поговорить с любым. Не только с Билялетдиновым, а с тренером любого другого клуба. Такое общение у нас было, например, с Ильей Петровичем Воробьевым о продолжении контракта. Главное – это не мое желание, а желание тренера, который хочет видеть меня в команде.