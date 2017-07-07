Данис Зарипов: "Никогда не забуду эти четыре года в "Магнитке"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов после заключения контракта с казанским клубом отметил, что недолго думал о возвращении. Напомним, что 36-летний хоккеист подписал с клубом контракт на два года. Форвард выступал за казанский клуб с 2001 по 2013 год. В составе "Ак Барса" и магнитогорского "Металлурга" он выиграл четыре Кубка Гагарина.

– Такие переходы не решаются быстро, – сказал Зарипов. – Ничего сложного в переговорах не было. Были формальности, которые надо было обсудить.

– Есть ли у вас предпочтения по тройке?

– С моей стороны неправильно высказывать такие пожелания. Это решение тренерского штаба. Посмотрим, что у нас будет получаться.

– Для вас принципиально быть капитаном?

– Непринципиально быть капитаном. Можно быть лидером и без буквы на свитере. Нехоккейные дела я держу на втором плане. В последние дни я приступил к тренировкам. Конечно, не двухразовые. Советы? Если всех слушать, то можно запутаться и закончить. Я сам принимаю решения.

– Уже общались с Билялетдиновым? Изменился ли он?

– Да. Решили, что идем одной дорогой и только за Кубком. Предстоит тяжелый путь, и мы готовы к этому. С завтрашнего дня я приступаю к тренировкам. Не успел понять, изменился ли Билялетдинов. Но разговор состоялся хороший.

– Основные факторы вашего перехода в "Ак Барс"? Когда вы задумались об этом всерьез?

– Главное – команда. Клуб каждый год борется за высокие места. Здесь мой дом, семья, родственники. Это заставило меня вернуться по первому зову (улыбается).

– Чем запомнились годы в "Магнитке"?

– Я никогда не забуду эти четыре года, как и двенадцать лет в Казани. Буду стараться применить все лучшее в карьере. (Артур ЕНИКЕЕВ).