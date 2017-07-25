Данис Зарипов: "НХЛ? Разговор об этом идет, но я хочу продолжить карьеру в России"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за допинг, подчеркнул, что продолжает подготовку к новому сезону. Он также добавил, что не хотел бы уезжать в НХЛ, а хотел бы остаться в России.

– Да, я продолжаю тренировки, подготовка уже идет полным ходом. Но пока я тренируюсь по индивидуальному плану, не в составе "Ак Барса", – цитирует "Советский спорт" Зарипова. – Мы на связи с казанским клубом. И мне очень не хочется из-за всей этой ситуации подставить руководство "Ак Барса" и команду. Ведь для нашего хоккея это в принципе новая и непривычная ситуация. Когда-то и с кем-то это должно было произойти. И, к сожалению, на сегодняшний день именно я попал под раздачу. Но буду разбираться и искать выходы из этой ситуации.

НХЛ? Разговор об этом уже идет. Но, признаюсь, мне не хочется смотреть в сторону НХЛ. Хочу продолжить карьеру в России.

Дисквалификация ИИХФ не помешает отъезду Зарипова в НХЛ // "Ак Барс": "Контракт с Зариповым не вступил в законную силу"