Данис Зарипов: "Не пыхти! Поехали работать"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов записал шуточное видео, в котором обыграл недавний скандал на пресс-конференции главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Журналист после матча казанцев против магнитогорского "Металлурга" (3:4 ОТ) настойчиво спрашивал у Билялетдинова, почему в игре не принимал участие Зарипов. Специалист сорвался и произнес: "Че пыхтишь-то?".

"Не пыхти! Поехали работать", - сказал Зарипов.

"Че пыхтишь-то?" Скандал на пресс-конференции Билялетдинова //

"Че пыхтишь-то так?" Почему нервничает Билялетдинов?