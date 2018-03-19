Данис Зарипов: "Не пыхти! Поехали работать"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов записал шуточное видео, в котором обыграл недавний скандал на пресс-конференции главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Журналист после матча казанцев против магнитогорского "Металлурга" (3:4 ОТ) настойчиво спрашивал у Билялетдинова, почему в игре не принимал участие Зарипов. Специалист сорвался и произнес: "Че пыхтишь-то?".
"Не пыхти! Поехали работать", - сказал Зарипов.
#айданепыхти 😤#айдаработать ⚒️#айдазакубком🏆 pic.twitter.com/St90PRjEyj– ХК Ак Барс (@hcakbars) 19 марта 2018 г.
"Че пыхтишь-то?" Скандал на пресс-конференции Билялетдинова //
"Че пыхтишь-то так?" Почему нервничает Билялетдинов?
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