Данис Зарипов: "На сто процентов уверен, что допинг не принимал"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов уверен в том, что не принимал запрещенных веществ. Он также надеется на то, что в этой ситуации разберутся в ближайшее время.

Напомним, что 36-летний игрок дисквалифицирован до 22 мая 2019 года. По информации "СЭ", в его допинг-пробах были обнаружены два препарата – псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин, среди прочего, снижает потребность во сне и повышает концентрацию внимания, а гидрохлортиазид помогает маскировать применение допинга.

– Я на сто процентов уверен, что допинг не принимал. Но сейчас шум пошел на весь мир, – приводит "Советский спорт" слова Зарипова. – И у людей в головах слово "допинг" связывается напрямую со стимуляторами и анаболиками. А у меня нашли какой-то мочегонный препарат! Я бы хотел, чтобы в прессе выступил медик, который мог бы объяснить людям его действие. Рассказать, что это не стимулятор. И что он бывает во многих продуктах. Дай бог, чтобы во всем разобрались.

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