Данис Зарипов: "На 400 голах не собираюсь останавливаться"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов, забивший 400-й гол в российских чемпионатах, заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Юбилейной стала шайба в ворота московского "Динамо" в регулярном чемпионате КХЛ (2:1). Помимо Зарипова, этой отметки удавалось достигнуть только Вячеславу Старшинову (408), Борису Михайлову (428) и Сергею Мозякину (508).

- Здорово, что добился таких высот. Такая круглая цифра говорит о том, что не напрасно велась работа в течение всей карьеры, - цитирует "РИА Новости" Зарипова. - Гол в ворота "Динамо" очень вдохновил, не собираюсь останавливаться. Посмотрим, на сколько еще хватит сил, сколько ещё шайб зайдёт от моих рук в ворот.