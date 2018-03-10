Данис Зарипов: "Метсола прекрасно играл в серии против "Ак Барса"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов после пятого матча серии плей-офф КХЛ против "Амура" (2:1) поблагодарил болельщиков за поддержку. Форвард также добавил, что вратарь хабаровчан Юха Метсола отлично отыграл в серии.

- Я видел, что Метсола неплохо действует на последнем рубеже у "Амура", - цитирует "РИА Новости" Зарипова. - Но в плей-офф он играл прекрасно. Нам было бы проще победить, если бы не он. Моментов у нас было больше.

Спасибо болельщикам за такую теплую поддержку. Сегодня была сумасшедшая атмосфера. Во многом благодаря этому мы победили, дожали в концовке и забили такой красивый гол.