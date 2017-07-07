Данис Зарипов: "Магнитка" навсегда останется в моем сердце"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов поблагодарил болельщиков магнитогорского "Металлурга", отметив, что чувствовал поддержку с первого дня в клубе. Он также добавил, что команда, в которой он провел четыре года, навсегда останется в его сердце.

У 36-летнего форварда 30 апреля истек контракт с "Магниткой". Сегодня он подписал двухлетнее соглашение с "Ак Барсом", за который он выступал с 2001 по 2013 год. Всего в КХЛ он провел 476 матчей, в которых набрал 451 (199+252) очко. В чемпионатах России на его счету 256 (121+135) баллов в 436 встречах. Отметим, что в составе двух клубов он выиграл четыре Кубка Гагарина.

– Большое спасибо всем, кто поддерживал нашу команду и меня лично все эти четыре года, которые я защищал цвета "Металлурга", – приводит Инстаграм клуба слова Зарипова. – Уверен, что без болельщиков мы бы не смогли привезти в город Кубок Гагарина и уж тем более повторить успех. О таком нельзя было и мечтать!

Я всегда чувствовал тепло трибун и старался в каждом матче дарить вам только положительные эмоции. Никогда не забуду годы проведенные в "Металлурге", всегда буду помнить, что здесь в меня верили и дали возможность играть с выдающимися партнерами. Я чувствовал поддержку с самого первого дня в Магнитогорске. Большое вам всем спасибо! "Металлург" навсегда останется в моем сердце! Отдельное спасибо руководству клуба, тренерскому штабу, команде администраторов, медицинскому персоналу и, конечно же, ребятам "Металлурга" за теплые и продуктивные четыре года.