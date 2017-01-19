20:54 | ХОККЕЙ — КХЛ

Данис Зарипов: "Магнитка" и "Авангард" - команды, умеющие играть в настоящий русский хоккей!"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов, ставший автором дубля в ворота "Авангарда" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ (4:2), отметил, что зрители увидели встречу соперников, которые умеют играть в настоящий русский хоккей. Российский форвард также выразил надежду на то, что игра доставила болельщикам удовольствие.

– Вчера вот тоже интересная игра была, но там удача была на стороне "Авангарда", – приводит пресс-служба "Магнитки" слова Зарипова. – В принципе, у нас там было достаточно моментов, которые можно было реализовать и выйти вперед. Но так сложилось, что мы этим не воспользовались, а в ответ получали голы. Сегодняшний матч был не менее интересным и для зрителей, и для игроков – встречались два лидера, две команды, которые умеют играть в настоящий русский хоккей. Доказательство тому – обилие голов и красивых комбинаций. Думаю, что всем понравилось! Тех, кто болел за "Металлург", поздравляю с победой!

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/392263/

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