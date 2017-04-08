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Данис Зарипов: "Идем на Питер!"

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Нападающий "Металлурга" Данис Зарипов незадолго до старта финальной серии Кубка Гагарина против СКА написал в своем "Инстаграме" следующее: "Идем на Питер!" Напомним, что единственный четырехкратный обладатель Кубка Гагарина – лучший снайпер и второй бомбардир текущего розыгрыша турнира. В 13 матчах на его счету 22 (15+7) очка.

Первая игра между "Металлургом" и СКА состоится сегодня в Магнитогорске. Начало матча – в 15.00 по московскому времени.

 

Идём на Питер! 💪🏼

Публикация от @daniszaripov Апр 7 2017 в 11:32 PDT

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Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2017. Финал
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Да мы не против, иди.... к осени дойдёте :))))

20:26 8 апреля

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