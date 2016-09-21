Данис Зарипов: "Хорошо, что "Магнитку" в начале сезона "посадили на задницу"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов подчеркнул, что команда понемногу улучшает свою игру. Форвард уверен, что несколько поражений на старте сезона положительно повлияли на хоккеистов "Магнитки".

- Старт получился не совсем чемпионским, если так можно выразиться, - приводит пресс-служба КХЛ слова Зарипова. - Какие-то игры просто не заладились. И все ребята сейчас в команде это понимают. У нас отличный получился матч с ЦСКА за Кубок открытия. Отдали много сил и эмоций - красивая победа. Это в какой-то степени нас расслабило перед гостевым турне.

На игру в Череповце вышли совсем с другим настроем. А соперники против нас, наоборот, настраиваются с дополнительной мотивацией - обыграть чемпиона. И нам не прощают каких-то ошибок. Хоть и взяли в матче с "Северсталью" очко по буллитам, но по шапке нам надавали. В Питере сыграли гораздо лучше, но счет на табло все видели. В общем, вся та поездка Череповец - Питер - Екатеринбург - Ханты-Мансийск пошла, как говорится, кувырком. На мой взгляд, это к лучшему.

Ребята все понимают, что после чемпионского сезона нам нужно какое-то время, чтобы перезагрузить свои мысли. И очень хорошо, что именно в начале чемпионата нас, мягко говоря, "посадили на задницу". Такие поражения психологически закаляют всю команду. И понемногу мы уже исправляем ситуацию.