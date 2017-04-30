Данис Зарипов: "Хочу извиниться перед всей страной за слова про балет"

Нападающий "Металлурга" из Магнитогорска Данис Зарипов подчеркнул, что его слова во время четвертого матча финала Кубка Гагарина против СКА (2:3) были произнесены на эмоциях. Зарипов был удален за фол на Вадиме Шипачеве. СКА реализовал большинство и забросил победную шайбу. На скамейке штрафников Зарипов произнес: "Балет устроили" и добавил нецензурное слово. СКА выиграл серию со счетом 4-1 и во второй раз завоевал Кубок Гагарина.

– На самом деле, этот финал запомнится надолго, - цитирует "Бизнес online" Зарипова. - Впервые в моей карьере был подобный финал: с такими эмоциями, поворотами событий. Было много разговоров, недопониманий, интересных моментов для обеих команд. Было много моментов, которые не нравились нам и сопернику, но это хоккей. Я всегда придерживался мнения, что в плей-офф все приемы хороши. Хоккеисты выходят добиваться результата любой ценой. Винить кого-то из соперников или оскорблять мы не имеем права. Наверное, лучше много не говорить об этом, каждый видел этот финал со своей стороны. В спорте побеждает сильнейший, поэтому нужно поздравить СКА с победой.

– Расшифруйте вашу фразу про балет в четвертом матче серии...

– В первую очередь, я хотел бы извиниться перед всей страной, перед теми, кто ее услышал. Это эмоции. Я, конечно, не должен был этого делать, но на тот момент мои эмоции в штрафном боксе, в котором, я считаю, нельзя включать звук, зашкаливали.

– На ваш взгляд, удаление в том эпизоде, все-таки, было?

– Я считаю, что не было. Я пересматривал этот эпизод больше десяти раз, думаю, даже Вадим Шипачев не будет со мной спорить в том, что он уже падал до столкновения со мной из-за резкого изменения движения. После этого произошло незначительное столкновение, которого мы оба хотели избежать. К сожалению, главный арбитр в том эпизоде находился не под тем градусом и принял роковое решение в самом важном матче серии, которое затем сделало результат.