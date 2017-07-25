Данис Зарипов: "Буду подавать апелляцию и бороться до конца"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за употребление допинга, подчеркнул, что будет подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд и бороться до конца. 36-летний игрок также добавил, что его наказали за препарат, который может скрывать допинг.

– Я буду подавать апелляцию, буду бороться до конца, – сказал Зарипов – Никогда в жизни не употреблял допинг. Запрещенные препараты в анализах? Как я понял, это все могло попасть в организм с едой, с питанием. Но я так понял, что наказали меня за препарат, который может скрывать допинг. Все это очень непонятно, но я буду защищать свое имя. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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