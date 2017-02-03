Данис Зарипов: "Благодаря судьям получился такой интересный матч"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Данис Зарипов после победы над СКА (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ поблагодарил судейскую бригаду за работу и отметил, что благодаря им игра получилась интересной. Петербургский клуб занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, "Магнитка" идет на первой строчке "Востока".

– Спасибо за поздравления, – цитирует сайт "Металлурга" Зарипова. – Хочу поздравить с победой тех, кто за нас болел! На самом деле игра сегодня получилась очень интересной. После такого матча хочется поблагодарить судей за их работу. Возможно, где-то они ошибались, но сегодня показали истинное лицо. По их причине и получился такой интересный матч: много голов, много большинства. Довели до буллитов. Уверен, что и телезрителям, и зрителям на трибунах, игра понравилась.