Данис Зарипов: "Билялетдинов говорил, что мои голы ему не важны"

Нападающий "Ак Барса" Данис Зарипов в интервью "Бизнес Онлайн" рассказал о требованиях к нему со стороны главного тренера Зинэтулы Билялетдинова во время плей-офф КХЛ.

– Зинэтула Билялетдинов рассказывал, что по ходу плей-офф часто разговаривал с вами. Что он говорил?

– Может быть, понимая, что я сейчас не в форме и пропустил половину сезона, он подчеркивал, что главное – это направить команду и ребят на большую и серьезную работу. Говорил, что мои голы ему не важны, в большей степени была важна тактика на льду.

– Можно сказать, что он к вам обращался фактически как к члену тренерского штаба?

– Он ничего не скрывал и говорил прямо в лицо, что хочет видеть от меня. Я Билялетдинова ценю за это: он никогда ничего не скрывает и говорит по игре всё, как есть.

– Или молчит.

– Да, или молчит.

– Получается, вам пришлось наступить на горло своей песне и амбициям?

– Конечно, мне хотелось выходить и каждую игру думать о голах, играть по 18-20 минут, как это было раньше. И я бы с удовольствием это делал. Но в этом сезоне Билялетдинов видел меня в другой роли. Где-то мне это не нравилось, я был зол на эту ситуацию, но я должен был играть ради результата. И злился только на самого себя – командный результат гораздо важнее личного. На Кубке Гагарина пишутся только фамилии игроков, статистики там нет. Нужно понимать, что роль и запасных игроков важна в общем успехе. Они должны правильно относиться к тому,что не играют, не отравлять коллектив. При этом должны всегда быть готовы выйти на лёд и показать максимум.