Данис Зарипов: "Ак Барс" для меня – больше, чем просто клуб"

Данис Зарипов, вернувшийся в "Ак Барс" после четырех лет в магнитогорском "Металлурге", рассказал о том, что для него значит команда из Казани. Соглашение между форвардом и клубом из столицы Татарстана рассчитано на два года.

– Я провёл в "Ак Барсе" 12 лет, и Казань стала для меня родным городом, – цитирует "БИЗНЕС Online" Зарипова. – Ни для кого не секрет, что я хотел вернуться с самого момента своего отъезда в 2013 году. Особое чувство, когда надеваешь свитер с гербом Татарстана на груди, не передать словами. Я счастлив, что мне довелось играть рядом с большими профессионалами и что судьба свела меня с Алексеем Морозовым – выдающимся мастером и прекрасным человеком, у которого я многому научился.

Я благодарен "Металлургу" и болельщикам команды за время, проведенное в Магнитогорске. Теперь уже можно сказать, что решение сменить клуб четыре года назад пошло всем на пользу. "Ак Барс" для меня и для вас, дорогие болельщики, – это нечто большее, чем просто клуб. Это жизнь. Спасибо вам большое за веру и беззаветную поддержку, которую вы дарите нам! Впереди много работы!

В сезоне-2016/17 в составе "Магнитки" он провел 74 матча, включая 18 игр в плей-офф, набрав 67 (31+36) очков при показателе полезности "+17".