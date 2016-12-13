Данила Квартальнов: "Никаких поблажек от дяди в ЦСКА не получаю"

Нападающий ЦСКА Данила Квартальнов в интервью официальному сайту КХЛ рассказал, что не получает поблажек от своего дяди – главного тренера красно-синих Дмитрия Квартальнова. Он добавил, что рад играть за армейский клуб в КХЛ.

– 4 сентября вы дебютировали в основе ЦСКА. Что чувствовали, выходя на лед в матче КХЛ?

– Я прошел с командой предсезонку, потом отправился в молодежную сборную на Турнир четырех наций и приехал, когда чемпионат уже стартовал. Тем не менее мне сказали, чтобы был готов к матчу с "Ладой". Очень волнительно было – я сумел добраться до КХЛ, самой сильной лиги в Европе, куда стремился всегда. Теперь задача – закрепиться в составе ЦСКА.

– Вы играете в команде, которой руководит ваш родной дядя. Часто бывает, что в подобных случаях игроку достается от тренера больше остальных…

– У меня все так же, как и у всех. Никаких поблажек. Так же ругают, если ошибаюсь. Не могу сказать, что больше. В общем, не чувствую, что тренер как-то по-особенному ко мне относится. Я такой же игрок, как и все.

– И все же фамилия наверняка придает дополнительной ответственности.

– Безусловно. Надо соответствовать. И не посрамить.

– Не приходилось слышать от болельщиков замечания на тему: "блатной, любимчик"?

– Читать – да. В комментариях в соцсетях всякое пишут. Стараюсь не обращать на это внимания. Но почитать, признаюсь, люблю.