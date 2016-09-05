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Данила Квартальнов: "Хочу закрепиться в составе ЦСКА"

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Нападающий ЦСКА Данила Квартальнов после победы над "Ладой" (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что на текущий сезон ставит себе задачи закрепиться в составе армейцев и с национальной командой выиграть молодежный чемпионат мира. Напомним, что 19-летний Квартальнов, который является племянником главного тренера ЦСКА, дебютировал в КХЛ. 

- Напряжно прошел для меня первый матч в КХЛ, но, в целом, конечно, доволен, - цитирует "Р-Спорт" Квартальнова. - Хотелось очень забить, но не получилось. Может, это и слишком было - сразу забить. Рад, что дождался своего шанса, старался от и до выполнить задание на игру. Мои задачи на сезон – закрепиться в составе ЦСКА, забивать, а также попасть на молодежный чемпионат мира и выиграть его.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160904/1063444289.html

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