Данила Квартальнов хочет остаться в ЦСКА и ждет предложения от клуба

Нападающий ЦСКА Данила Квартальнов выразил желание продолжить выступление в составе армейцев. По словам форварда, соглашение которого рассчитано до 30 апреля 2017 года, он ждет предложения от клуба.

Вчера "Красная Армия" обыграла "Реактор" (2:1) в четвертой игре финала плей-офф МХЛ и во второй раз в истории стала обладателем Кубка Харламова. Квартальнов стал лучшим ассистентом турнира с 15 передачами и четвертым бомбардиром, набрав 20 очков.

- Какой-то особенный сезон у меня получился - бронза молодежного чемпионата мира, Кубок Харламова… я даже мечтать не мог, чтобы все в один год выиграть! Конечно, было желание больше времени игрового получить в первой команде, но как вышло, так вышло, - приводит "Р-Спорт" слова Квартальнова. - В целом я доволен сезоном. Контракт истекает, посмотрим, что мне предложат, а там будет видно. Пока жду предложения, но желание, конечно, и дальше играть в ЦСКА.

Эмоции от победы в плей-офф МХЛ запредельные: когда болельщики наши разделись на трибунах и начали кричать, нас всех будто подкинуло. Мы не меньше, чем взять кубок, хотели победить в субботу, чтобы не возвращаться в Нижнекамск. Это даже основное было желание. У нас еще доктор сказал, что паспорт порвал и никак не сможет поехать, так что мы за него бились, можно сказать.